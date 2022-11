Fórmula 1: George Russell vence GP do Brasil e faz dobradinha com Lewis Hamilton

George Russell venceu o GP do Brasil de Fórmula 1 deste domingo (13). A conquista em Interlagos significou a primeira vitória do inglês na F-1. A corrida teve dobradinha da Mercedes, com o segundo lugar de Lewis Hamilton.

O espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, assumiu o terceiro lugar do pódio.

Russel liderou de ponta a ponta e teve uma vitória considerada impecável. Lewis Hamilton, por sua vez, teve que realizar uma corrida de recuperação. O heptacampeão largou em segundo, mas foi parar em oitavo após o carro ser tocado pelo do rival Max Verstappen, da RBR, atual bicampeão da Fórmula 1.

A corrida deste domingo foi marcada por um acidente na primeira volta envolvendo o australiano Daniel Ricciardo (McLaren) e o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), que obrigou a entrada do 'safety car' na pista.

Último GP

O próximo e último GP da Fórmula 1 será em Abu Dhabi. O holandês Max Verstappen, que terminou na sexta colocação, é o grande campeão da temporada.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DO BRASIL:

1 G. Russell - Mercedes

2 L. Hamilton - Mercedes

3 C. Sainz Jr. - Ferrari

4 C. Leclerc - Ferrari

5 F. Alonso - Alpine

6 M. Verstappen - Red Bull

7 S. Perez - Red Bull

8 E. Ocon - Alpine

9 V. Bottas - Alfa Romeo

10 L. Stroll - Aston Martin F1