Garrafa é eleita como mascote da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo no Catar

Em clima de Copa do Mundo, a Federação Uruguaia de Futebol abriu votação para eleger o mascote da seleção há cerca de uma semana. Uma garrafa térmica, chamada Botija, foi a escolhida. Isso mesmo!

Segurando uma cuia de mate e equilibrando a bola no pé, a simpática figura venceu a votação com sobra. Mesmo assim, a escolha parece não ter agradado alguns. Pois, a Federação resolveu anunciar só agora que esta foi apenas a primeira etapa da eleição.

A garrafa recebeu 100 mil voltos, o que corresponde a 58,2% dos votos. Os outros candidatos, todos animais, foram: o Marguy (uma jaguatirica) - 12,2%, o Garrancho (um condor) - 12%, o Tranque (um cavalo) - 10,3% e o Zo Rou (uma raposa) - 7,3%.

Vai ter golpe na garrafa

A explicação da Federação Uruguaia para esta nova etapa da eleição é o grande interesse do público e as novas ideias que surgem. Assim, a entidade decidiu ampliar o prazo para receber mais desenhos de artistas, designers e público em geral até 26 de julho.

Outros quatro mascotes serão selecionados para concorrer com a Botija em nova votação para a escolha do mascote uruguaio no Mundial do Catar.

Legenda: Os outros personagens que estavam na disputa Foto: Divulgação