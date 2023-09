Garoto mostra camisa do Fortaleza mesmo acompanhando jogadores do Grêmio no Castelão; veja vídeo

Uma criança que entrou em campo acompanhando os jogadores do Grêmio na partida deste sábado (30) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, chamou atenção ao exibir que, por baixo da camisa que vestia, do Grêmio, havia uma camisa do Tricolor do Pici.

O pequeno mascote estava acompanhando o goleiro da equipe gaúcha, Gabriel Grando. Durante a execução do Hino Nacional Brasileiro, o garoto levantou um pouco sua camisa do Grêmio e exibiu o uniforme do Fortaleza.

VEJA O VÍDEO

SITUAÇÃO SEMELHANTE NO JOGO CONTRA O CORINTHIANS

Uma situação semelhante aconteceu no último dia 14, quando o pequeno Bernardo Morais viralizou nas redes sociais ao dizer "É o Laion", mesmo estando ao lado de jogadores do Corinthians antes da partida entre Leão e Timão pela Série A.