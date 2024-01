Ganês é destaque do Ceará na Copinha e desperta interesse de times do Brasileirão e da Europa

Em 2023 uma série de jogadores africanos chegaram aos principais clubes brasileiros. Alguns chegam para integrar as categorias de base, já outros são rapidamente aproveitados pelos times principais. Vindo de Gana, o zagueiro Stanley Boateng chegou no fim de 2023 ao Ceará. Com poucos jogos com a camisa alvinegra, bastou estrear na Copinha para chamar atenção de vários clubes.

Três clubes da Série A do Brasileirão e dois clubes espanhóis já entraram em contato com os representantes do atleta para saber as condições sobre uma possível transferência. Os clubes brasileiros, inclusive, já entraram em contato direto com o Ceará para entender a pedida do clube.

Danilo Silva, agente do zagueiro, é uma das principais pontes entre os destaques da Copinha e a Europa nos últimos anos. Ele esteve presente nas negociações de Gustavo Maia para o Barcelona e Tuta, também do São Paulo, para o Frankfurt. Segundo informações, a primeira pedida do Ceará pelo jogador deve ser alta, acima do mercado.

100% NA COPINHA

O Ceará vem fazendo uma excelente campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. O Alvinegro de Porangabuçu venceu os três jogos que realizou na competição: 1 a 0 sobre o Rondoniense, 4 a 2 contra o Gama-DF e 3 a 0 diante do Lemense-SP. O time possui bons valores como o centroavante Pablo, os zagueiros Jonathan e Boateng, o lateral-direito JV (que tem atuado como volante), os meias-atacantes Caio Rafael e João Victor, além do atacante Daniel.

Na segunda fase, o Vozão vai enfrentar o São Paulo nesta sexta-feira (12), às 21h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A decisão gerou reclamação por parte do Alvinegro de Porangabuçu, já que o adversário se classificou como segundo colocado do grupo e será beneficiado por não precisar se deslocar para outra cidade.