Gandula improvisado de Ceará X Bragantino-PA rouba a cena e viraliza na internet

O Ceará empatou em 1 a 1 diante do Bragantino-PA na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quarta-feira (5), mas o que chamou atenção nas redes sociais não foi o desempenho do jogadores em campo. Fernando Delpra garantiu o título de "craque do jogo" pelo seu desempenho curioso como gandula da partida.

Fernando Delpra é um torcedor apaixonado do Paulista e quis o destino que ele estreasse como gandula no estádio Jayme Cintra, do time de coração, palco do jogo desta quarta-feira. Em cima da hora, ele foi 'escalado', roubou a cena na competição e virou meme nas redes sociais.

"Primeira vez. Faltou gândula e eu me prontifiquei. Na verdade eu nem sabia o que fazer. Comecei agora. Não sei se o Paulista vai deixar, pois eu dei azar." disse Fernando, em entrevista ao canal do Paulistão, no YouTube, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0.