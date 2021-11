Galvão Bueno narra jogo de videogame após pedido dos netos; veja vídeo

Um dos maiores narradores esportivos da história da televisão brasileiro, Galvão Bueno atendeu um pedido inusitado dos netos neste sábado (13): narrou uma partida de futebol no videogame. O episódio foi registrado através de um vídeo nas redes sociais.

“Quando os netos pedem, a gente narra até videogame!! É bom demais ser avô”, escreveu Galvão.

A ideia partiu dos irmãos gêmeos André (Tatá) e Octávio (Dedé), de cinco anos de idade. As crianças são filhas do piloto Popó Bueno e sempre surgem em fotos com o avô Galvão Bueno na conta do Instagram.

Na brincadeira, o narrador da Rede Globo ainda delegou missões para os netos Nikão, que virou o árbitro, e Milla, a comentarista da partida virtual. Com 71 anos, Galvão é o narrador esportivo titular da emissora para finais internacionais e a Seleção Brasileira.

Confira a reação dos internatuas com o vídeo:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte