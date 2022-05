Galvão Bueno lança podcast "Pod Falar, Galvão" para contar histórias da carreira

O narrador Galvão Bueno, com saída da Rede Globo programada após a Copa do Mundo do Catar, lançará um podcast para contar histórias da carreira e do período de locução, entitulado de "Pod Falar, Galvão".

O podcast é o 1° projeto anunciado pelo narrador. Inicialmente, Galvão não receberá convidados. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV.

O narrador tem vínculo com a Rede Globo até 31 de dezembro. O projeto estará vinculado nas plataformas de áudio. O YouTube poderá ser uma possibilidade após o término do contrato com a emissora carioca.

O investimento da carreira pós-Globo não ficará apenas no podcast. Em abril, Galvão Bueno fechou contrato com a empresa 'Play9', do influenciador Felipe Neto. O vínculo assinado vai até 2026.

