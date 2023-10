Galvão Bueno lamenta derrota do Fortaleza na final da Sula, mas ressalta: 'campanha fantástica'

Ícone da narração esportiva do Brasil, Galvão Bueno lamentou a derrota do Fortaleza na final da Sul-Americana, na noite deste sábado (29). O Tricolor do Pici foi vencido pela LDU, nos pênaltis. O duelo ocorreu no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, no Uruguai.

Galvão analisou a partida em vídeo publicado na própria rede social. Ele ainda elogiou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, da diretoria e a entrega dos jogadores em campo.

"Eu torci demais pelo Fortaleza! Queria daqui gritar muito alto - 'o Fortaleza é o Brasil na Sul-Americana!' - e foi mesmo o Brasil na Sul-Americana! O título não veio, mas o Laion merece aplausos! (...) O Fortaleza foi melhor e poderia ter vencido no tempo normal. Foi melhor e poderia ter vencido na prorrogação. (...) Campanha fantástica do Fortaleza!! Foi emoção até o último instante!!", disse o narrador.

"De qualquer forma, o Fortaleza foi, sim, o Brasil nessa Sul-Americana! Esteve muito próximo de ganhar o título! Mas essa LDU é carrasco do futebol brasileiro!! Ganhou a Libertadores no Maracanã em cima do Flu!! Tirou o São Paulo nos pênatis!! E agora ganhou também do Fortaleza!", completou.

O Leão do Pici volta a campo nesta quarta-feira (1), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Atlético-MG às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.