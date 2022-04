Galvão Bueno fecha parceria com empresa de Felipe Neto; veja como será

O apresentador e narrador esportivo Galvão Bueno já tem um novo plano de carreira quando deixar a Rede Globo no final do ano. Galvão fechou parceira com a Play9, uma empresa que faz gestão de canais de YouTube, mídias sociais e influenciadores. Um dos seus fundadores é o youtuber Felipe Neto, que confirmou o acerto em suas redes sociais neste sábado (23).

"É o início de uma história que ficará marcada no entretenimento. A partir do ano que vem, o Galvão será digital", escreveu Felipe Neto. O influenciador destacou que as narrações do jornalista, que deixará a Globo após a Copa do Mundo, não chegaram ao fim.

Seja bem-vindo, ídolo! pic.twitter.com/ENKgUMzfgn — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 23, 2022

Novo passo

"Não gosto muito de alguns usos do termo "influenciador" e eu também não tenho a expectativa de ser um. Quero, sim, traçar os meus caminhos para me tornar um publisher. Hoje se fala muito em plataforma, só que eu me imagino sendo um hub e usando todas as plataformas para diversos tipos de conteúdos, seja uma transmissão, um programa, uma entrevista ou uma história", disse Galvão, em entrevista ao jornal "Popmark".

A ideia da Play9 é a presença de Galvão Bueno em todas as plataformas digitais.