Galvão Bueno defende Rodinei para Copa do Mundo: ‘melhor lateral-direito do futebol brasileiro’

O narrador Galvão Bueno defendeu a convocação do lateral-direito Rodinei, do Flamengo, para a Copa do Mundo de 2022. Em participação no programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV, na última segunda-feira (5), o apresentador ressaltou que o jogador de 30 anos é o principal nome da posição no futebol brasileiro.

Galvão Bueno Narrador de futebol “Capaz de alguém dizer que eu estou maluco. Quem é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro nesse momento? Rodinei, sem dúvida nenhuma. Para mim, é o Rodinei sem dúvida nenhuma. A força física, a velocidade e a confiança que ele ganhou”.

No debate, Galvão reforçou a ideia. “Nesse momento eu levaria (para a Copa do Mundo)”, afirmou. A opinião foi acompanhada pelos comentaristas Paulo César Vasconcellos e Marco Antônio Rodrigues.

O atleta tem contrato até o fim de 2022 e é titular no Flamengo. A discussão existe pela falta de uma dupla unânime no setor para o Mundial. Além de Danilo, da Juventus-ITA, outra alternativa seria Daniel Alves, mas o jogador experiente perdeu espaço no cenário internacional e se transferiu para o Pumas, do México, o que pode impactar na convocação.