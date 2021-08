Galvão Bueno confirma presença nas Olimpíadas de Paris em 2024: 'Só peço a Deus para ter saúde'

Tóquio 2020 mal chegou ao fim, mas o narrador Galvão Bueno, 71, já avisou que não pretende se aposentar e confirmou presença nas Olimpíadas de Paris em 2024. "Antes que você me pergunte se possa ter sido minha última Olimpíada, Paris é logo ali", disse o apresentador ao podcast "Isso É Fantástico".

"Só peço a Deus para ter saúde", disse o narrador. Os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão apenas três anos após Tóquio, em virtude da pandemia, marcarão os 50 anos de Galvão e 40 de cobertura olímpica.

Ele conta o podcast que estará em Paris "nem que tenha que comprar ingresso". Os jogos de Tóquio foram os primeiros que Bueno não narrou diretamente da cidade sede, por conta de protocolos sanitários contra Covid-19.

Galvão revela ter sentido falta da "loucura dos estádios". "Tiveram a inteligência, apesar de um pouco tardia, deveriam ter feito antes, de restringir o público. Então não teve aquela loucura. Com Bolt, Phelps, o estádio tremia", conta.

Emoção

Galvão Bueno fez história em Tóquio 2020 com suas narrações emocionadas e cheias de energia. Na conquista da prata de Rebeca Andrade na final individual geral da ginástica artística, ele e a ex-ginasta Daiane dos Santos choraram.

As imagens dos bastidores da transmissão viralizaram, mostrando a dupla vibrando. "É prata! É prata! É Brasil!", gritou o narrador em meio à divulgação da nota final da brasileira no solo.

"Minha casa é a cabine. Se dezenas de milhões de pessoas me recebem em suas casas para as transmissões dos jogos de futebol, das Olimpíadas, eu tenho que fazer o mesmo", comenta Galvão no podcast "Isso É Fantástico".

