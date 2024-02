O Fortaleza bateu o Iguatu por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Cearense, e conquistou sua 3ª vitória seguida em 2024. Para o atacante Thiago Galhardo, autor do último gol leonino na partida, o resultado positivo evidencia a força do plantel do Leão para a temporada.

Thiago Galhardo Atacante do Fortaleza "Acho que é muito importante três jogos e três vitórias. Acho que todos estão com grandes atuações, jogando muito bem. Acho que teve uma renovação muito grande no elenco, e o Vojvoda conseguiu rapidamente que eles entendessem a família que é Fortaleza e o método de trabalho dele. Quem começa de fora entra, consegue fazer os gols. Para mostrar a força do nosso grupo, independentemente de quem joga", disse.

Galhardo também celebrou o seu primeiro gol no ano, ressaltando que pretende manter uma boa média para contribuir com o desempenho do Tricolor durante o ano.

Thiago Galhardo Atacante do Fortaleza "Meu último gol foi aqui, contra o Palmeiras, e começar uma temporada fazendo gol na minha estreia aqui no Castelão me deixa muito feliz. Que seja o primeiro de muitos e que eu possa elevar meus números aqui no Fortaleza e ajudar essa equipe que eu tanto amo", falou.