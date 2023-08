Galhardo fala sobre mudanças táticas de Vojvoda no Fortaleza: 'Ele planeja contra o adversário'

As escalações do treinador tricolor Juan Pablo Vojvoda sempre surpreendem a torcida, isso porque o técnico escala seus jogadores de acordo com o adversário, sem contar com um time titular fixo. Em entrevista ao programa Boleiragem, do SporTV, o atacante Thiago Galhardo, autor do gol da vitória do Fortaleza contra o Internacional, comentou sobre as escalações do técnico e falou sobre os tabus quebrado pelo Leão nessa temporada.

Quando Marinho chegou ao Fortaleza, Galhardo já havia falado sobre as "loucuras do homem", se referindo às mudanças de Vojvoda no time.

"Ele troca bastante o time, mas não em questão de posicionamento para cansaço, ou algo assim, é mais em situação do que ele planeja contra o adversário. Tanto que ele muda muitos os esquemas de jogo tudo, mas é uma coisa compreensível que somos muito bem treinados", explicou o atacante.

Thiago Galhardo aproveitou a oportunidade para comentar sobre a quebra de tabus recorrentes por parte do Tricolor. Na resposta, o atacante citou a presença de um clube nordestino e cearense na semifinal da Sul-Americana e a permanência do Fortaleza, por mais de cinco anos, na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Não treina só 11 ali, 14, ele treina todos e isso é bem legal. E claro, a gente está entrando em uma reta final de Sul-Americana onde nenhum clube nordestino, se não me engano, tenho certeza que cearense chegou à semifinal e a gente pode fazer história e mais um dado legal é que nenhum clube nordestino ficou mais de cinco anos na Série A. Todo quinto ano que joga Série A ele cai para a Série B, então o Fortaleza está próximo também de fazer mais essa quebra de tabu"

NÚMEROS PELO FORTALEZA

No Leão, Thiago Galhardo chegou em 2022 e soma bons números com a camisa tricolor. O atacante soma 68 jogos com 22 gols e quatro assistências. O camisa 91 do Tricolor foi um jogador importante na arrancada do Fortaleza o segundo turno em 2022, além de ter ajudado o clube na classificação para a pré-Libertadores.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto