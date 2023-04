Galhardo é desfalque do Fortaleza, que embarca para maratona fora de casa; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou para sua maratona de jogos fora da capital cearense. O primeiro, será na quinta-feira (20), em Buenos Aires, contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana. Thiago Galhardo é a grande ausência do time para o confronto.

O atacante tricolor sentiu trauma nos arcos costais na partida de estreia na Série A do Brasileirão, contra o Internacional, no último sábado.

O vice-artilheiro do time em 2023 se reapresentou com a equipe nesta segunda-feira (17), mas não treinou com os companheiros. Durante a tarde foi submetido a exames para diagnóstico mais preciso.

Embarque do Fortaleza para enfrentar o San Lorenzo-ARG, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023.



📹 Raisa Martins/SVM pic.twitter.com/1Knq8bUGFl — Jogada (@diariojogada) April 17, 2023

Recuperação

Inicialmente, o tempo de recuperação do atleta não deve ser tão longo. Durante o embarque, o zagueiro Titi destacou que o elenco ainda tem a expectativa de que o atacante se junto a delegação para a sequência de três jogos fora de casa contra San Lorenzo, Coritiba e Águia de Marabá.

Além de Galhardo, seguem de fora Lucas Crispim, Dudu, além de Pedro Rocha e João Ricardo.

Fortaleza treina em São Paulo na manhã desta quarta-feira (18) no CT do Corinthians e embarca para Buenos Aires no período da tarde.

Confira os relacionados do Leão

Goleiros: Fernando Miguel, Kozlinski e Kennedy

Defensores: Benevenuto, Brites, Bruno Pacheco, Lucas Esteves, Ceballos, Titi e Tinga

Meio-Campistas: Hércules, Sasha, Sammuel, Zanocello, Caio Alexandre, Pochettino, Calebe, Zé Welison e Pikachu

Atacantes: Guilherme, Moisés, Romero,

Lucero e Romarinho