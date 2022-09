Galhardo diz não se abalar com a falta de gols e destaca cobrança de pênalti: ‘o próximo é meu’

Um dos reforços mais utilizados por Juan Pablo Vojvoda, Thiago Galhardo já conquistou seu espaço na equipe do Fortaleza. O atacante de 33 anos concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (08) às vésperas da partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

Sempre descontraído e irreverente, o jogador parece não se deixar abalar com o baixo número de gols na temporada. Até aqui, Galhardo balançou as redes duas vezes quando ainda defendia o Celta de Vigo, da Espanha. Esse é o pior desempenho dele, desde que começou a jogar no ataque.

Mas ele destaca também uma mudança importante de postura em campo.

“Está sendo uma temporada muito aquém do que eu vivi até nos meus tempos de volante. Meu ano ruim era de sete gols. Mas o legal é que esse ano ainda não acabou, ainda faltam 14 jogos pela frente. Por outro lado, eu nunca corri tanto como agora, em alta intensidade tanto em treinamento quanto em jogos. Mudei minha mentalidade para querer ajudar mais o grupo do que propriamente a mim mesmo. Hoje, dentro da minha contratação e minha conversa com Vojvoda o objetivo era de eu ser mais um camisa 10 como segundo atacante. Não tenho problema com isso, não me abala”, revela.

Sobre o pênalti sofrido no último confronto contra o Fluminense, cobrado e desperdiçado por Robson, Galhardo pontua que a decisão do cobrador foi tomada na hora.

“Quando eu sofro o pênalti, crio um expectativa muito grande e quero bater. Eu pedi ao Robson, mas ele também disse que estava muito confiante e que ia bater. Não tem muito o que fazer. Eu tenho 33 anos não faz sentido na maturidade que eu tenho brigar por isso. Se fosse há alguns anos com certeza a gente teria brigado ali e eu acabaria batendo o pênalti”, pontua.

Ainda sobre o lance, o atacante afirma que não há garantia de que ele fosse converter a cobrança. Galhardo revelou também já ter conversado com o companheiro de equipe e está estabelecido de que a próxima cobrança é dele.

“Ele já falou que no próximo quem bate sou eu, independente de quem sofra o pênalti. Mas naquela hora, quem garantia que eu iria fazer o gol? Por mais que eu estivesse confiante, sofri o pênalti, seria o primeiro gol e tal, mas não há garantia. Só espero que o próximo seja convertido e que possamos ajudar o Fortaleza”, destaca.

O Leão tem uma sequência difícil pela frente com quatro jogos fora pelas próximas cinco rodadas da Série A. Sobre as pretensões da equipe para esse restante de Série A, Galhardo prefere manter os pés no chão.

“Pensar hoje em uma Pré-Libertadores é mais complicado. Sendo que o São Paulo não tá na nossa frente, o Atlético-GO não tá na nossa frente e mesmo assim estão em uma semifinal de Sul-Americana. Eu acho meio complicado. Eu acho que temos que pensar na Sul-Americana, é uma coisa mais palpável para o Fortaleza. Acho também que é uma competição mais fácil de se chegar em uma possível final”, afirma.

Thiago Galhardo deve ser titular na partida contra o Fluminense no sábado. O Fortaleza busca mais uma vitória no campeonato para subir na tabela e se aproximar dos 45 pontos o quanto antes.