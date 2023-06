Gabriel Veron, ex-Palmeiras, se lesiona em desafio de X2; veja vídeo

Os desafios de X1 e X2 viraram uma verdadeira febre para quem gosta de futebol, até mesmo para atletas profissionais. Mas no caso de Gabriel Veron, atacante do Porto, de Portugal, a aventura pela modalidade não foi das melhores. De férias no Brasil, após o fim da temporada europeia, ele se lesionou durante um desafio de X2 em Assú, sua cidade natal, no interior do Rio Grande do Norte.

A partida, disputada em uma arena de futebol society da cidade, tinha como premiação R$ 50 mil e teve transmissão ao vivo por um perfil no Instagram. Formando dupla com André Peres, Veron representou o Rio Grande do Norte em duelo contra DVD e Gabriel Jesus - não é o jogador do Arsenal, hein?! - , que representaram o Ceará. Com a lesão muscular na coxa esquerda, o jogador profissional precisou abandonar a partida e viu a dupla aversária vencer por 3 a 1, levando a boa quantia em dinheiro para casa.

VEJA O MOMENTO DA LESÃO DO ATLETA

De férias, Gabriel Veron, do Porto, participa de desafio de X2 em Assú-RN e lesiona a coxa.



A partida foi encerrada após a lesão do atacante, e a dupla adversária faturou a premiação de R$ 50 mil.



JOIA DA BASE PALMEIRENSE

Gabriel Veron sempre foi tratado como uma joia da base do Palmeiras e em julho de 2022 foi vendido ao Porto por 10,25 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões). O jogador fez dois gols em 35 partidas pela equipe do técnico Abel Ferreira em 2022.

Entretanto, o atleta já apresenta um histórico cercado de polêmicas em seu extracampo. Pouco antes de deixar o Verdão, ele havia sido multado em 40% do salário por ser flagrado bebendo em uma balada, às vésperas de um clássico com o São Paulo, pela Copa do Brasil.