Gabriel Magalhães é convocado para Seleção Brasileira após lesão de Lucas Veríssimo

O técnico Tite convocou, nesta segunda-feira (8), o zagueiro Gabriel Magalhães para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta do Arsenal vai substituir o Lucas Veríssimo, do Benfica, desconvocado após confirmada a lesão no joelho direito.

O corte ocorreu com o envio de um relatório médico do time português para o médico da delegação nacional, Rodrigo Lasmar, informando a grave lesão do defensor, que terá de passar por cirurgia. Deste modo, Tite escolheu um substituto para a grupo.

Carreira

Revelado pelo Avaí, o zagueiro de 24 anos vem chamando a atenção pelas boas apresentações no Arsenal. Titular em Londres nos últimos oito jogos, se destacou com o crescimento de time no Campeonato Inglês e marcou um gol.

A apresentaçaõ será em São Paulo, onde a Seleção Brasileira fará a preparação para o confronto com a Colômbia, quinta-feira (11), na Neo Química Arena, em jogo que pode garantir classificação à Copa. O time de Tire ainda entrará em campo no dia 16, diante da Argentina, em San Juan.