Gabriel Lacerda sobre a titularidade no Ceará na Série A: "aprendizado e pés do chão"

O zagueiro Gabriel Lacerda vive um momento especial no Ceará. O defensor de 21 anos é titular no Vovô na Série A, substituindo o ídolo Luiz Otávio, que tem desfalcado o Alvinegro nas rodadas iniciais do torneio nacional. Lacerda já fez 10 jogos na Série A, todos como titular, e marcou dois gols, contra Atlético/MG e Juventude.

Titular em 8 jogos seguidos ao lado de Messias, Gabriel destacou que o momento é de aprendizado e pés do "chão".

Gabriel Lacerda Zagueiro do Ceará "Tem sido um aprendizado pra mim. Eu trabalho bastante para aperfeiçoar meu jogo e agradeço a Deus. A oportunidade surgiu e é agarrar da melhor forma possível com os pés no chão. O que eu já pude fazer é passado e agora é continuar mantendo, crescendo com a camisa do Ceará. É só o começo e grandes coisas estão por vir", disse ele.

Invencibilidade

O próximo adversário do Ceará é o Sport, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada da Série A. Na oportunidade, o Vozão busca uma marca histórica de invencibilidade na Série A: se vencer ou empatar com o time pernambucano, o Ceará chegará a 9 jogos sem perder, um recorde em sua história.

"O jogo vai ser muito difícil. O Sport tem uma das melhores defesas do campeonato. Tem tomado poucos gols, vai jogar dentro de casa. É manter a postura, concentração e buscar a vitória até o último minuto. Queremos chegar a uma marca histórica de nove jogos invictos, se Deus quiser com uma vitória", comentou o zagueiro, cria das categorias de base do Ceará.

Confira a entrevista de Gabriel Lacerda: