Gabriel Jesus supera Romário entre os artilheiros brasileiros na Liga dos Campeões; confira a lista

Gabriel Jesus se tornou o 9º brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (20), ao balançar as redes na vitória por 4 a 0 do Arsenal sobre o PSV Eindhoven. O jogador, ex-Palmeiras, chegou à marca de 21 gols marcados na competição europeia, ultrapassando Hulk (20), hoje no Atlético-MG, e Romário (20)

O gol feito pelo atacante foi o primeiro de Jesus pelo Arsenal na Liga dos Campeões. Os outros haviam sido marcados enquanto ele ainda defendia as cores do Manchester City, equipe pela qual atuou entre 2017 e 2022, e sob o comando de Pep Guardiola.

Entre os dez atletas que compõem a lista, Gabriel Jesus é o único que continua em atividade no futebol europeu e, portanto, pode aumentar o número de gols na maior competição do Velho Continente.

Neymar, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o maior artilheiro brasileiro na história do torneio, tendo balançado as redes 43 vezes.

Apesar da grande distância para o primeiro colocado, Gabriel Jesus pode superar os brasileiros consagrados no futebol europeu já nesta temporada. Ele, por exemplo, está a apenas três gols de passar Roberto Firmino, que deixou o Liverpool nesta janela de transferências e assinou com o Al-Ahli, também da Arábia Saudita

O gol marcado diante do PSV foi o segundo do camisa 9 do Arsenal nesta temporada. Ele já havia balançado as redes no dia 3 de setembro na vitória do time londrino sobre o Manchester United por 3 a 1.

O atacante perdeu os primeiros jogos da equipe no Campeonato Inglês por causa de uma cirurgia no joelho realizada em agosto. O duelo com o PSV pela Liga dos Campeões foi o quarto de Jesus com a camisa do Arsenal nesta temporada e apenas o primeiro como titular. Ele esteve com o Brasil nos jogos das Eliminatórias da Copa.

Confira os dez brasileiros com mais gols na Liga dos Campeões:

1º - Neymar: 43 gols

2º - Rivaldo: 31 gols

3º - Kaká: 30 gols

4º - Jardel: 28 gols

5º - Élber: 27 gols

6º - Mazzola: 24 gols

7º - Roberto Firmino: 23 gols

8º - Luiz Adriano: 22 gols

9º - Gabriel Jesus: 21 gols

10º - Hulk e Romário: 20 gols