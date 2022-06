Gabriel Jesus entra na mira do Real Madrid e pode deixar Manchester City na janela de transferência

O atacante Gabriel Jesus é um dos nomes avaliados pelo Real Madrid para reforçar o elenco na temporada 2022/2023, de acordo com informações divulgadas pela imprensa da Espanha. Com chances de deixar o Manchester City, após a chegada do centroavante norueguês Haaland, o atacante de 25 anos tem sido pauta constante no mercado da bola.

O jornalista Antón Meana, da Rádio Cadena SER, informou nesta segunda-feira (7) que Jesus foi oferecido ao Real, assim como o inglês Sterling e o belga Lukaku. O jornal esportivo Marca ainda indicou a possibilidade de contratar o brasileiro foi bem recebida pelos dirigentes merengues.

Leia mais Jogada Vini Junior é o único brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo; Mbappé lidera lista

O contrato de Gabriel Jesus com o Manchester City termina em 2023, por isso a prioridade é vendê-lo nesta janela de transferências. Segundo o Marca, o valor firmado para vendê-lo é de 50 milhões euros (cerca de R$ 260 milhões).

Limite de contratações

Uma possível transferência para o Real Madrid tem um empecilho referente ao limite de jogadores extracomunitários, como são chamados aqueles que não possuem passaporte europeu. As três vagas permitidas hoje são preenchidas pelos brasileiros Vini Júnior, Eder Militão e Rodrygo. O atacate ex-Flamengo iniciou processo de dupla cidadania.

A possibilidade de Jesus deixar o Manchester City vem movimentando o mercado há algum tempo. Na imprensa inglesa, foi noticiado que o Arsenal era o clube mais próximo de contratar o brasileiro, mas não há nenhuma informação oficial sobre o assunto. Tottenham, Chelsea e Borussia Dortmund também estariam interessados.