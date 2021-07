Gabriel Dias tem pena reduzida pelo STJD, a exemplo de Mendoza, e está liberado para jogar

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) atendeu a mais um pedido do Ceará e reduziu a pena do lateral-direito Gabriel Dias, convertendo quatro partidas, das oito aplicadas ao atleta, em doação para as instituições.

Como o jogador já havia cumprido exatamente a metade da pena, ou seja, quatro partidas, ele está liberado para jogar pelo Vovô. Nessa terça-feira (27), o Vovô teve atendido o pedido de redução de pena do meia Mendoza.

Com a decisão, está liberado para jogar o Clássico-Rei de domingo, 1º de agosto, se tiver condições físicas. Isso porque, ele iniciou período de transição após tratamento de uma tendinite patelar no joelho direito. As outras opções de Guto Ferreira são Buiú e Fabinho.

Pena

Gabriel Dias terá que pagar R$ 30 mil reais em até três dias e será valor será doado para quatro instituições apontadas pelo tribunal.

Confira a decisão do STJD:

“De ordem do Auditor Presidente do Pleno deste Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Otávio Noronha, referente ao pedido de conversão disciplinar nos autos Processo nº 176/2021 – STJD, informo que foi DEFERIDO o pedido do atleta GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA, convertendo 04 (quatro) partidas das 08 (oito) aplicadas ao atleta, em doação para as instituições relacionadas abaixo, devendo comprovar nos autos no prazo de 03 (três) dias, o valor total de R$30.000,00 (trinta mil e reais).

R$ 7,5 mil ASSOCIAÇÃO PLAY FC

R$ 7,5 mil AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE

R$ 7,5 mil ONG MAPEAR

R$ 7,5 mil CASA DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER"