Gabriel Dias lamenta eliminações, mas garante grupo “mentalmente forte” para sequência da temporada

A eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, na última quinta-feira (10), encerrou o calendário encorpado do Ceará na temporada 2021. Após os vice-campeonatos da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, o Vovô também foi eliminado precocemente da Sul-Americana. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), o lateral-direito Gabriel Dias garante que os resultados negativos obtidos no 1° semestre do ano, não afetarão a sequência de jogos do Vovô.

“Claro que ficamos chateado com as eliminações, com os títulos que não foram conquistados, mas eu acho que não atrapalha. É um grupo mentalmente forte, com jogadores experientes, os meninos mais jovens têm a cabeça muito boa, e tenho certeza que vamos fazer o nosso melhor no decorrer da temporada.”

Sem tempo para descansar, o Ceará volta a campo neste domingo (13) contra a Chapecoense, fora de casa, na Arena Condá. Vivendo um mau momento neste início de Série A, a equipe de Chapecó visa reverter a má fase diante da equipe alvinegra. Porém, para Gabriel Dias, os atletas do Vovô não podem se apegar ao momento vivido pelo Verdão catarinense.

"Não podemos nos apegar a esse momento da Chapecoense. É uma excelente equipe, um novo treinador que chegou agora com novas ideias. Nós temos que ir lá com nossa ideia de jogo, para que possamos vencer o jogo. Só a vitória nos interessa para que venhamos a seguir nosso caminho no campeonato."