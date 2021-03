Gabriel Dias faz exames médicos e será anunciado pelo Ceará

O lateral direito Gabriel Dias concluiu os exames médicos no Ceará e será anunciado como novo reforço do clube. A informação foi divulgada inicialmente pela repórter Ana Cláudia Andrade, do NordesteFC.

O Diário do Nordeste antecipou que o contrato terá duração de um ano, até o fim de 2021, com opção de renovação por mais duas temporadas.

Gabriel Dias estava no Fortaleza e chega ao Vovô com a característica de polivalência, podendo atuar também na função de volante. Com 26 anos, realizou 85 jogos no ex-time, com quatro 4 gols. No Pici, foi campeão da Copa do Nordeste (2019) e Bicampeão Cearense (2019-20).

O defensor é o segundo atleta que deixa o Fortaleza ao término da temporada 2020 para assinar com o Ceará. O primeiro foi o meia Marlon, que firmou contrato até o final de 2022.