Gabigol é o único jogador em atividade entre os maiores goleadores da Série A de pontos corridos

Com a despedida de Wellington Paulista dos gramados, o atacante Gabigol se tornou o único jogador em atividade entre os maiores artilheiros do Brasileirão de pontos corridos. “WP” está na terceira posição entre os goleadores, ao lado de Gabriel, com 109 gols no torneio.

O atleta do Flamengo tem a segunda melhor média entre o Top-5 dos artilheiros nesse formato do campeonato, com 0,44 gols por jogo. Pelo time carioca são 67 bolas na rede. Pelo Santos, Gabigol marcou 42 vezes.

Maior artilheiro da era dos pontos corridos

Com a carreira encerrada no ano de 2022, o ex-jogador, Fred, lidera a classificação entre os “matadores”, nesse formato da Série A. O ídolo do Fluminense marcou 158 gols e é dono da melhor média do ranking, com 0,45 gols por jogo.

Legenda: O ex-jogador, Fred, lidera a classificação entre os “matadores” Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Diego Souza, aparece em segundo lugar do top-5. O jogador iniciou a temporada no Grêmio, mas não chegou a jogar na Série A em 2023 e terminou o ano como atleta do Sport, disputando a segunda divisão do campeonato nacional. O atacante balançou a rede em 130 ocasiões e disputou 457 jogos pela divisão de elite, obtendo a média de 0,28 gol por jogo.

O clube de Pernambuco confirmou que não deve renovar o contrato com Diego Souza, o que pode acarretar na sua aposentadoria, já que o próprio atleta, de 38 anos, revelou que o Leão da Ilha seria seu último clube na carreira.

Veja Top-5:

