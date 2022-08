Gabigol e Arrascaeta serão julgados pelo STJD após recurso do Athletico/PR

A Procuradoria da Justiça Desportiva deferiu o pedido de reconsideração feito pelo Athletico/PR e denunciou os atletas Gabigol e Arrascaeta por infrações praticadas no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Gabriel Barbosa responderá por agressão, enquanto Arrascaeta por jogada violenta. O processo será julgado pela Segunda Comissão Disciplinar na próxima terça, dia 16 de agosto, às 10h.

O julgamento será na véspera do jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o time paranaense, com os astros do Fla podendo virar desfalques para a partida em Curitiba, na Arena da Baixada, às 21h30. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 no Maracanã.

Os dois lances ocorreram no jogo de ida no Maracanã, no empate em 0 a 0, com os dois jogadores do Flamengo recebendo cartão amarelo, com Gabigol atingindo o volante Fernandinho e Arrascaeta um carrinho em Erick.

O atacante Gabriel Barbosa foi enquadrado no artigo 254-A do CBJD, por praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente e pode ser suspenso de quatro a doze partidas. Já Arrascaeta, foi enquadrado no artigo 254, por praticar jogada violenta, com pena de uma a seis partidas.