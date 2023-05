Gabi Garcia, lenda do jiu-jítsu, denuncia ex-marido por violência doméstica

Gabi Garcia, lutadora brasileira de jiu-jitsu, denunciou o seu ex-marido, Bruno Garcia, de violência doméstica, abuso, golpes financeiros e ameaças de morte contra ela. As denúncias foram feitas nesta terça-feira (30) através de publicações no perfil oficial de Gabi em uma rede social. De acordo com a lutadora, os fatos já acontecem há dois anos.

Gabi Garcia afirmou em postagens nas redes sociais que obteve uma medida protetiva contra o ex-marido, que continuou perseguindo a lutadora. “Eu não acreditava que isso poderia acontecer, que alguém pudesse ser tão ruim. Um bandido, uma pessoa que cometeu crimes antes de estar comigo e após”, disse Gabi.

Em imagens divulgadas pelo portal Combate, do GE, é possível ver a lutadora brasileira com o nariz sangrando.

Legenda: Fotos divulgadas por Gabi Garcia Foto: Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com postagens da lutadora, Bruno chegou inclusive a cometer golpes financeiros contra Gabi. “Mesmo com a protetiva e a Lei Maria da Penha do meu lado, ele não parou! Foram 19 fraudes nos meus cartões, 3 bancos em que ele fechou minhas contas, chegar em casa e não ter água, luz, desviar dinheiro dos meus pagamentos”, disse.

De acordo com imagens divulgadas por Gabi, Bruno estava chateada com a lutadora por ela ter divulgado na internet que estava solteira.

Legenda: Imagens divulgadas no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

“Sofri tanto abuso que apenas quem está comigo entende. Contas, e-mails, cartões...Nenhum dinheiro vai pagar o trauma que ele deixou em mim e na minha família. Mas vai ser lembrado com Maria da Penha para sempre. Garcia sou eu! Se for minha última luta na vida e eu estiver respirando, eu não irei desistir de botar você na cadeia e pra sempre sua filha lembrar 'abusador'. Passei dois anos calada e apanhando”, disse a lutadora.

Gabi Garcia tem 37 anos e é considerada um grande nome do jiu-jitsu, com nove títulos mundiais. Ela e Bruno Garcia eram casados desde 2019.