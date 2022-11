Futuro de Juninho Capixaba no Fortaleza segue sem definição

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba tem futuro indefinido no Fortaleza. Um dos destaques da equipe na temporada, o jogador de 25 anos desperta o interesse de diversas equipes do futebol brasileira e pode deixar o Tricolor do Pici após o término do Campeonato Brasileiro. Fluminense, América-MG, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Red Bull Bragantino e Vasco estariam interessados na contratação de Capixaba.

Juninho Capixaba pertence atualmente ao Grêmio, mas está emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada 2022. Entretanto, o contrato do lateral-esquerdo com o Imortal chega ao fim no final deste ano, o que torna a situação do jogador ainda mais indefinida. O Fortaleza tem interesse na permanência do atleta para a próxima temporada, mas a concorrência de muitas equipes pode dificultar uma possível renovação.

POSTAGENS EM TOM DE DESPEDIDA

Publicações feitas nos últimos dias nas redes sociais dão indícios que o jogador não deve permanecer no Pici para 2023. A auxiliar nutricional Toinha, uma das profissionais mais longevas da história do Fortaleza, postou uma foto ao lado de Capixaba e escreveu uma mensagem em tom de despedida. “Que honra poder ter vivido momentos tão marcantes com você. Saiba que as portas estarão sempre abertas”, disse em trecho da mensagem.

Publicações feitas pela esposa do jogador nas redes sociais também reforçam a ideia de que o jogador não permanecerá no Leão. “Vou ficar com saudades” e “despedida daquele jeito” foram algumas das frases utilizadas pela esposa do atleta em fotos que mostravam a torcida do Fortaleza na Arena Castelão. O jogador ainda não se pronunciou oficialmente sobre seu futuro e só deve fazer isso após o fim do Brasileirão.

O lateral-esquerdo chegou ao Pici na atual temporada e soma, até o momento, 58 partidas disputadas com a camisa tricolor. Neste período, foram três gols marcados e oito assistências. Juninho Capixaba assumiu um papel de protagonismo este ano no Leão e foi um dos principais nomes da equipe de Vojvoda na campanha de recuperação do Fortaleza na Série A do Brasileirão.