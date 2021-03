Futsal: Ceará conhece adversário da 1ª fase da Copa do Brasil 2021

Atual vice-campeão da Copa do Brasil de Futsal, o Ceará conheceu nesta sexta-feira (5) o seu adversário na primeira fase da competição. A 5ª edição do torneio reunirá 29 equipes e será disputado em cinco fases. A competição tem previsão de início para o mês de abril e terá durabilidade de 4 meses.

O adversário do Alvinegro de Porangabuçu na 1ª fase da Copa do Brasil de Futsal 2021 será o Sampaio Corrêa/MA. Em jogo de ida e volta, o confronto decisivo será no Ginásio Vozão.

Será a terceira vez que as equipes se enfrentarão na história. Em 2019, quando o Ceará conquistou a Copa do Nordeste da modalidade, o Vovô venceu a equipe maranhense na fase de grupos (4x2) e nas quartas de final (3x2).

O Ceará é o atual vice-campeão da Copa do Brasil de Futsal. Na temporada passada, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado pelo Dois Vizinhos/PR na final, tendo perdido na casa dos adversários por 4 a 1 e empatado no Ginásio Vozão por 2 a 2.

Legenda: Ceará foi derrotado pelo Dois Vizinhos/PR na temporada 2020 e ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil de Futsal Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Regulamento da Copa do Brasil

Em sua quinta edição, a Copa do Brasil de Futsal reunirá 29 equipes das cinco regiões do Brasil: Brasília/DF, AJJR Futsal/DF, Ceará/CE, Lazio Futsal/GO, Corumbaíba Esporte Clube/GO, Balsas/MA, Sampaio Futsal/MA, Mina Tênis Clube/MG, Praia Clube/MG, APEFS/MS, Juventude AG/MS, Sorriso Futsal/MT, Grupo Santos FC/MT, Skailandia/PA, Remo Futsal/PA, Juventude/PA, Una City/PE, Jes Futsal/PI, Campo Mourão/PR, Umuarama/PR, Pato Futsal/PR, Caxiense/RR, Guarani/RS, ADC Curitibanos Futsal/SC, Jaraguá/SC, Itaporanga Futsal/SE, Lagarto Futsal/SE, São José/SP e Corinthians/SP.

A primeira fase da competição foi definida mediante sorteio e baseado na logística dos clubes envolvidos, afim de reduzir custos. Todos as fases serão disputadas entre ida e volta, classificando aquele que obtiver duas vitórias ou uma vitória e um empate. Os mandos de campo das demais fases serão definidas através do índice técnico geral.

O campeão da Copa do Brasil de Futsal garante vaga na Supercopa Magnus Futsal, competição que reúne os campeões brasileiros para definir os classificados à Libertadores de Futsal.

Confira os confrontos

Legenda: Ceará está no Grupo 16 e enfrentará o Sampaio Corrêa/MA Foto: Reprodução/CBFS