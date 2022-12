Zagueiro croata não vê desrespeito em dança nas comemorações dos brasileiros

A Croácia é a adversária do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 na sexta-feira (9), às 16 horas no estádio Lusail. O time croata enfrentará um dos ataques mais poderosos do planeta, com jogadores irreverentes. Após a goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia, surgiram criticas pelas comemorações dos gols brasileiros com danças dos jogadores.

O irlandes Roy Keane criticou as danças dos brasileiros, que foram defendidos pelo ex-zagueiro americano, Alexis Lalas.

O zagueiro croata, Dejan Lovren afirmou que não houve falta de respeito por parte dos jogadores da Seleção.

"Cada um pode fazer o que quiser. Não acho que os brasileiros são desrespeitosos, acho que nascem cantando e dançando", disse.



Favoritismo



Sobre o confronto das quartas de final da Copa, Lovren diz que o Brasil é favorito, mas que a Croácia está preparada para o jogo.

"O Brasil sempre é um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo, junto com outras grandes equipes, mas estamos concentrados em nós mesmos para dar o melhor possível .Nosso objetivo é tentar parar toda a equipe. Claro que o Brasil tem muita qualidade individual, mas estamos preparados".

Em seguida, o zagueiro afirmou que a Seleção Brasileira tem um elenco tão forte que isso pode ter impacto no confronto.

"Antes do torneio, diziam que eles tinham duas equipes para jogar no mais alto nível. Têm a opção das mudanças para ter um maior impacto no jogo",acrescentou o zagueiro, de 33 anos.