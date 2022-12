Vini Júnior entra em litígio com a Nike e quer romper contrato; entenda polêmica

O atacante Vini Júnior entrou em litígio com a Nike e deseja romper contrato com a fornecedora de material esportivo. Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, o atleta se sente desprestigiado pela empresa americana que o patrocina desde o início da carreira, com 13 anos.

A informação foi divulgada pelo Uol. O contrato atual é até o fim de 2028 e deve caminhar para a rescisão.

Fora de propaganda

A principal queixa da estrela do Real Madrid é a falta de espaço nas ações publicitárias. Em uma das campanhas para o Mundial do Catar, por exemplo, a Nike escolheu o atacante Rodrygo, companheiro de Vini na equipe e no Brasil, como um representante brasileiro na ação.

O atleta de 22 anos também foi ausência no lançamento do novo uniforme do Brasil, que conta até com atletas que não foram convocados por Tite, como meia Philippe Coutinho e o atacante Matheus Cunha. Deste modo, Vini não estaria recebendo o destaque que julga merecer.

Além disso, o jovem utiliza na Copa uma chuteira de coleção antiga da fornecedora por conta do contrato. Pessoas próximas acreditam não haver chance de reverter a decisão de romper o vínculo.