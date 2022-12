Vini Jr. e Julia Rodrigues jantam juntos no Catar durante folga da Seleção

O jornal Extra divulgou uma foto da influenciadora digital Julia Rodrigues e do jogador Vini Jr. jantando juntos, na terça-feira (29), no Catar, no dia em que a Seleção Brasileira ganhou um dia de folga.

No Instagram, ela publicou que jantou no Nursr-Et Steakhouse, em Doha. A influencer e atriz chegou ao Catar na segunda (28), e acompanhou o jogo do Brasil contra a Suíça no estádio.

Apesar de ser apontada como namorada do atleta, eles ainda não assumiram publicamente o romance.

Julia, no entanto, dá pistas nas redes sociais que eles estão juntos. Há seis dias, publicou uma foto com a blusa da Seleção Brasileira autografada por Vini Jr. A assinatura do atacante está acompanhada de uma dedicatória especial: “Para meu amor”, escrita com caneta permanente. O número da camisa é 20, o mesmo do jogador na Seleção.

Namoro?

No Twitter, os usuários estão “shippando”. “Nossa Seleção conquistando o Hexa, e de brinde Julia Rodrigues e Vini Jr. postando foto e confirmando o namoro. Esse é o Brasil que eu quero”, escreveu um. “Beyoncé e Jay Z nos Estados Unidos, Vini Jr. e Julia Rodrigues no Brasil”, publicou outro.