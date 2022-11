Veja o que abre e o que fecha no jogo do Brasil nesta segunda-feira (28)

A seleção brasileira disputa a segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira (29). O jogo contra a Suíça está marcado para 13h.

Alguns estabelecimentos e órgãos públicos alteram o horário de funcionamento para permitir que os funcionários assistam à partida.

No transporte público, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirmou que não há redução de frota no dia, mas que os ônibus rodam em esquema especial.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) afirma que os estabelecimentos devem funcionar normalmente, mas cada empresa pode estabelecer os próprios horários de funcionamento. A associação recomenda que os estabelecimentos fechem exclusivamente durante a partida.

Bares e restaurantes

Funcionamento facultativo, sujeito à decisão de cada estabelecimento.

Lotéricas

Fecharão meia-hora antes do início da partida.

Bancos

As agências devem abrir e encerrar suas atividades mais cedo, com funcionamento de 8h30 às 11h30.

Correios

Agências: fecham 12h e reabrem 15 minutos após o encerramento do jogo

Centros de distribuição: fecham 12h30 e reabrem 30 minutos após o encerramento do jogo.

Central de Atendimento dos Correios (CAC): o atendimento dos operadores será paralisado de 12h às 16h, retornando em seguida.

Farmácias

O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma) afirma que as farmácias deverão funcionar normalmente, mas cada estabelecimento pode definir os próprios horários de funcionamento.

Ônibus em Fortaleza

Durante o período do jogo, haverá uma redução dos veículos em operação. Depois da partida, todos os veículos programados retomam a operação normalmente.

Serviços de Saúde

A Prefeitura de Fortaleza informou que os hospitais municipais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seguem funcionando normalmente. Já os postos de saúde, os Centros de Atenção Psicossocial e as Policlínicas terão atendimento até 12h.

A vacinação contra a Covid-19 ocorre de 9h às 12h, seguindo capacidade máxima diária de cada centro de vacinação.

Lojas

A orientação da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Fortaleza) é de que as lojas fechem 30 minutos antes da partida e voltem a abrir meia-hora depois, porém, o esquema de funcionamento de cada loja está sujeito à decisão dos lojistas.

Shoppings:

Shopping Benfica:

Lojas: fecham às 12h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Riomar

Fechamento das lojas, quiosques e operações de alimentação: fecham às 12h30 e retornam 30 minutos após a finalização da partida.

Shopping Del Paseo

Lojas e quiosques: fecham às 12h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

North Shopping Jóquei, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e Shopping Via Sul

Facultativo o fechamento das lojas e quiosques meia hora antes do jogo e reabertura meia hora após o término. As lojas âncora estarão abertas. As operações de alimentação e restaurantes funcionarão normalmente.

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: fecham às 12h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Centro Fashion

Não funciona às segundas