Veja o que abre e o que fecha em Fortaleza durante o jogo do Brasil nesta sexta-feira (9)

Disputando um lugar na próxima fase da Copa do Mundo 2022, a Seleção Brasileira enfrentará a Croácia pelas quartas de final nesta sexta-feira (9). Devido ao jogo, alguns estabelecimentos e órgãos públicos de Fortaleza terão o horário de funcionamento alterado.

As praças de alimentação dos shoppings da capital cearense funcionarão normalmente. As lojas, no entanto, poderão fechar 30 minutos antes da partida e retornar 30 minutos depois que a disputa acabar.

O esquema de funcionamento também será diferente para as agências bancárias, que fecham às 11h e retornam apenas às 15h30, conforme informado pelo Sindicato dos Bancários do Ceará.

O QUE ABRE E FECHA NESTA SEXTA (9)

SUPERMERCADOS

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) afirma que os estabelecimentos deverão funcionar normalmente, mas cada empresa poderá estabelecer seus próprios horários.

BARES E RESTAURANTES

Funcionamento facultativo, sujeito à decisão de cada estabelecimento.

BANCOS

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, as agências funcionarão das 9h às 11h, retornando às 15h30 e permanecendo abertas até as 16h30.

CORREIOS

As agências fecham 1h antes do início da partida e reabrem em até 15 minutos após o fim.

FARMÁCIAS

O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma) afirma que as farmácias deverão funcionar normalmente, mas cada estabelecimento pode definir os próprios horários.

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Funcionarão normalmente.

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO CEARÁ (DPCE)

A DPCE não terá expediente presencial nesta sexta-feira (9).

SERVIÇOS DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que os hospitais municipais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) seguem funcionando normalmente, 24h. Já os postos de saúde, os Centros de Atenção Psicossocial e as Policlínicas terão atendimento até as 11h.

Quanto às unidades da rede estadual, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) afirmou que os serviços essenciais de assistência médico-hospitalar, como urgência, emergência, atendimentos ambulatoriais e consultas previamente agendadas, também funcionarão normalmente.

ÔNIBUS EM FORTALEZA

Durante o período do jogo, haverá uma redução dos veículos em operação. Depois da partida, todos os veículos programados retomam a operação normalmente.

LOJAS

A orientação da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Fortaleza) é de que as lojas fechem 30 minutos antes da partida e voltem a abrir meia-hora depois. Porém, o esquema de funcionamento de cada loja está sujeito à decisão dos lojistas.

SHOPPINGS

Shopping Benfica

Lojas: facultativo. As que optarem por fechar durante a partida, fecham 30 minutos antes e reabrem 30 minutos depois.

Praça e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shoppings Riomar

Lojas: facultativo. As que optarem por fechar durante a partida, fecham 30 minutos antes e reabrem 30 minutos depois.

Praça e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Del Paseo

Lojas: facultativo. As que optarem por fechar durante a partida, fecham 30 minutos antes e reabrem 30 minutos depois.

Praça e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

North Shopping Jóquei, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e Shopping Via Sul

O fechamento das lojas e quiosques meia hora antes do jogo e a reabertura meia hora após o término será facultativo. As operações de alimentação e restaurantes funcionarão normalmente.

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: facultativo. Os que optarem por fechar durante a partida, fecham às 11h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Grand Shopping

Lojas e quiosques: facultativo. Os que optarem por fechar durante a partida, fecham às 11h30 e voltam 30 minutos após a partida.

Praça e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques: Fecham às 11h30 e retornam 30 minutos após a partida.

Praça de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Centro Fashion

O Centro Fashion não funcionará nesta sexta. O local voltará a abrir suas portas somente no sábado (10), seguindo o horário normal: das 9h às 19h.

*Esta matéria será atualizada conforme informações de outros órgãos e estabelecimentos sejam recebidas.