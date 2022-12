Van Gaal fala sobre confronto contra Argentina e diz que a Copa do Mundo 'começa de verdade amanhã'

O treinador da Holanda, Louis Van Gaal, afirmou nesta quinta-feira, (8), que a Copa do Mundo do Catar "começa de verdade" para a Laranja Mecânica no jogo das quartas de final contra a Argentina, na sexta-feira, (9).

"A competição começa de verdade para nós amanhã. [...] Não quero desmerecer a importância das outras equipes que já vencemos. Argentina e Brasil, que provavelmente enfrentaríamos nas semifinais, são diferentes das equipes da fase de grupos e das que enfrentamos nas oitavas de final", disse Van Gaal em coletiva de imprensa.

Holanda e Argentina se enfrentaram pela última vez nas quartas de final do Mundial de 1998, quando a Laranja Mecânica avançou para a semifinal com um gol de Dennis Bergkamp.

"O futebol já não é mais como era em 1998 ou 1978. Era mais aberto e agora não é. Essa é a realidade", comentou Van Gaal, lembrando que "sempre é possível ter momentos decisivos, dos quais nos lembramos anos depois, como o gol de Bergkamp em 1998. Sempre nos lembraremos dele", acrescentou.

Para a partida de mata-mata no Catar, a Argentina contará com Lionel Messi para tentar se vingar daquela eliminação histórica.

"Não vamos revelar nossas táticas (para conter Messi). Mas, não é difícil dar uma resposta, trata-se de bloquear e fechar as linhas de passe. [...] O futebol evolui e não podemos jogar o mesmo jogo ofensivo que há 20 anos. Fui criticado por dizer isso, mas o futebol evoluiu nesse sentido", disse o técnico, que se defendeu das críticas por jogar um futebol mais conservador.