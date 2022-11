Um dos destaques da Espanha, Ferran Torres dedica gols à namorada, que é filha do treinador

O amor está no ar! O atacante espanhol, Ferran Torres, marcou duas vezes na goleada por 7x0 da Espanha em cima da Costa Rica nesta quarta-feira (23) e homenageou seus gols a sua amada, Sira Martinez. O detalhe é que a parceira do jogador é filha de Luis Enrique, treinador da seleção espanhola.

Nas comemorações, o atacante de 22 anos fez o símbolo da letra "S" para a torcida, inicial do nome da amada, que estava no estádio acompanhando a partida.

Legenda: Casal namora há quase um ano Foto: Reprodução

Os dois assumiram o namoro no início do ano. O atleta estava no Manchester City e se transferiu para o Barcelona, time que o sogro fez história como jogador e treinador, com o objetivo de ficar mais perto da namorada.