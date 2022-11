Um dia antes da estreia, Neymar responde crítica feita por jornalista alemão

Na tarde desta quinta-feira, (24), o Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia às 16h no estádio Lusail, e na véspera do jogo Neymar Jr fez uma publicação motivacional em suas redes sociais, mas interpretada como uma resposta ao jornalista alemão que o criticou.

Legenda: Neymar brinca nas redes sociais com emoji de sexta estrela no uniforme da seleção Foto: Reprodução/Neymar Jr

Após o craque fazer uma brincadeira nas redes sociais colocando um emoji de estrela acima das que já estavam bordadas no calção da seleção, em apologia ao hexa, um jornalista alemão chamou a atitude do craque brasileiro de "Arrogância". Richarlison, em entrevista coletiva, chegou a defender o dono da camisa 10 do Brasil. "Arrogantes são eles".

"Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo", escreveu o craque nas redes sociais.

