TV Verdes Mares tem uma das maiores audiências do Brasil com Copa do Mundo do Catar

A TV Verdes Mares registrou a 2ª maior audiência do Brasil com a 1ª rodada da Copa do Mundo do Catar, com 54% de participação. O sucesso do Mundial no Oriente Médio fez a emissora cearense crescer 46% na audiência/dia (7h à meia-noite) em comparação com a faixa nas semanas anteriores à disputa.

Com 23 pontos de audiência, a TV Verdes Mares fica atrás apenas da TV Globo de Recife, que somou 24 pontos. Vitória, no Espírito Santo, Distrito Federal, em Brasília, e Salvador, na Bahia, completam o TOP-5 de maiores médias de audiência dos jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo do Catar no PNT.

A emissora cearense transmitiu todos os 16 confrontos de estreia do Mundial.

Cinco maiores médias de audiência dos jogos da 1ª rodada da Copa no PNT:

Recife-PE – 24 pontos de audiência e 58% de participação – crescimento de 47% na audiência/dia (7h à meia-noite) em comparação com a faixa nas semanas anteriores à Copa. Fortaleza-CE – 23 pontos de audiência e 54% de participação – crescimento de 46% na audiência/dia (7h à meia-noite) em comparação com a faixa nas semanas anteriores à Copa. Vitória-ES – 23 pontos de audiência e 52% de participação – crescimento de 46% na audiência/dia (7h à meia-noite) em comparação com a faixa nas semanas anteriores à Copa. Distrito Federal – 22 pontos de audiência e 54% de participação – crescimento de 46% na audiência/dia (7h à meia-noite) em comparação com a faixa nas semanas anteriores à Copa. Salvador-BA – 22 pontos de audiência e 50% de participação – crescimento de 31% na audiência/dia (7h à meia-noite) em comparação com a faixa nas semanas anteriores à Copa.