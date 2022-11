'Tukoh Taka' é a música oficial da Copa do Mundo do Catar; veja vídeo com Nicki Minaj e Maluma

A música oficial da Copa do Mundo, que se inicia neste domingo (20), no Catar, foi lançada pela Fifa. Chamada de 'Tukok Taka', a canção é interpretada pela rapper Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares e fala sobre a união dos países em meio ao maior torneio de futebol do mundo.

O clipe também foi usado na divulgação e ficou disponível no sábado, quando a maioria do público chegou no Catar para acompanhar os jogos. Nas imagens, dançarinos e artistas dançam e cantam em meio ao deserto e as cenas intercalam momentos marcantes de outras copas.

Veja:

Os três artistas, inlcusive, são uma mistura do que representa a Copa do Mundo em termos de língua. Maluma, que é da Colômbia, canta em espanhol, Myriam Fares, do Líbano, canta em árabe, e Nicki Minaj, radicada nos Estados Unidos, canta em inglês.

Essa, inclusive, não foi a primeira música divulgada no torneio deste ano. Anteriormente, a Fifa havia apostado em 'Haya Haya (Better Together)', criada pelos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

O primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar acontece neste domingo (20), a partir das 13h, em uma partida entre Catar e Equador. A disputa será realizada logo após a cerimônia tradicional de abertura do evento, com 30 minutos de duração, no Estádio Al Bayt.