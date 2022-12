Treinador holandês afirma que Brasil 'joga mesmo futebol' da Holanda

O treinador da Seleção Holandesa, Van Gaal, afirmou, nesta terça-feira (6), que o estilo de jogo do Brasil é o mesmo praticado pela Holanda. O técnico apontou características parecidas entre os dois elencos e alimentou o clima de "revanche" diante da Argentina.

Em entrevista à ESPN holandesa, o treinador ressaltou as semelhanças nas partidas contra Coreia do Sul e Estados Unidos, confrontos das duas seleções, Brasil e Holanda, respectivamente, nas oitavas.

"Acompanhei parte do jogo do Brasil [contra a Coreia do Sul]. Eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Atuam com defesa compacta e fazem a transição rápida", afirmou Van Gaal.

Após a goleada por 4 a 1 sobre a Coreia, o Brasil ganhou mais moral entre as seleções colocadas como favoritas para conquistar o título Mundial. Nas quartas, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Croácia, na sexta-feira (9). Já a Holanda encara a Argentina, no sábado (10).

"A coisa mais estranha que leio na mídia é que o futebol do Brasil [contra a Coreia do Sul] foi brilhante, enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa [diante dos Estados Unidos]", ressaltou.

REVANCHE NAS QUARTAS

Além do clima de decisão, Holanda e Argentina voltam a se enfrentar depois do confronto de 2014, que terminou com os argentinos eliminando os europeus nas penalidades.

Van Gaal fez questão de alimentar a tensão de "revanche" entre as seleções. "Temos contas a acertar com eles", ponderou o técnico oito anos depois da eliminação para os adversários sul-americanos.

FOLGA NA SEGUNDA

Os jogadores da Seleção Holandesa aproveitaram folga, na segunda-feira, antes do confronto decisivo diante da Argentina, para conhecer o litoral do Catar. Entre as delegações na Copa, o staff europeu é um dos que mais deu liberdade aos atletas e comissão técnica.