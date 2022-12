Torcedores marroquinos enfrentam filas e confusão tentando garantir ingresso para a semi da Copa

Com o objetivo de continuar escrevendo o nome do país na história das Copas do Mundo, a seleção marroquina conta com uma das torcidas mais barulhentas do Mundial. Porém, a vida de quem quer acompanhar de perto a seleção de Marrocos não tem sido muito confortável, os torcedores nos últimos dias tem enfrentado grandes filas e confusões para garantir seus lugares no estádio na semifinal da Copa do Catar.

Ao total, segundo a imprensa marroquina, cerca de 13 mil ingressos foram distribuídos gratuitamente pelo governo e pela federação de futebol do país, fator que tem provocado aglomeração desde a noite da última, segunda-feira, (12).

Para conter os torcedores, foi necessário que o governo do Catar destinasse centenas de policiais ao local, visando a organização dos torcedores, mas esta alternativa não impediu a confusão que foi criada envolvendo os torcedores que não conseguiram comprar os bilhetes.

Após os ingressos esgotarem, alguns torcedores resistiram e não saíram do local. A entrega dos ingressos começou às 7h e restavam apenas ingressos para a torcida feminina. A porta de uma das entradas para o estádio foi quebrada.