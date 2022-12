Torcedor marroquino de 14 anos é atropelado e morto após vitória da França na Copa do Mundo

Um torcedor de Marrocos morreu atropelado na cidade de Montpellier, na França, nesta quarta-feira (14). O caso ocorreu durante as comemorações pela classificação da França para a final da Copa do Mundo do Catar.

O carro, que tinha uma bandeira francesa no vidro, passou entre os torcedores marroquinos. Então, eles tiraram e jogaram a bandeira para longe. O torcedor da França não gostou da atitude e avançou com o carro contra dezenas de pessoas, atropelando o jovem de 14 anos.

A vítima não teve o nome revelado. A morte do jovem foi confirmada pela prefeitura de Hérault. Ele morreu logo após o atendimento médico. De acordo com as autoridades, o condutor do veículo ainda está foragido. O carro já foi encontrado pela polícia.

A França entra em campo neste domingo, quando enfrenta a Argentina na disputa pelo título do Mundial.