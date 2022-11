Torcedor dos Estados Unidos é retirado de estádio no Catar por usar braçadeira arco-íris

Um torcedor dos Estados Unidos que estava na arquibancada do estádio Al Thumama na noite desta terça-feira para acompanhar o jogo de seu país contra o Irã, pelo Grupo B da Copa do Mundo no Catar, foi detido por seguranças. Ele foi retirado do estádio por usar uma braçadeira com as cores do arco-íris.

As cores do arco-íris são um símbolo do movimento LGBTQIA+ , que é proibido no Catar. Essa não é a primeira ocorrência de torcedores barrados ou detidos nos estádios da Copa do Mundo. A medida já tinha sido avisada pelo país sede. A detenção do torcedor acontece um dia após outro fã invadir o campo com uma bandeira arco-íris na partida entre Portugal e Uruguai.

Protesto de jogadores

As seleções europeias se organizaram para seus capitães usarem a braçadeira arco-íris em forma de protesto. No entanto a iniciativa chamada de "One Love" foi proibida pela FIFA.

Nenhuma seleção fez uso da braçadeira, até agora. Apesar de proibir o protesto a favor da comunidade LGBTQIA+, a FIFA criou um movimento de "saúde, união e antidiscriminação" que também tem mensagens sociais.