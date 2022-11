Tite fecha treino e faz mistério para estreia do Brasil na Copa do Mundo

A terceira atividade da Seleção Brasileira em Doha, no Catar, aconteceu nesta terça-feira (22), sem a presença da imprensa. O mistério no Grand Hamad Stadium é para esconder a provável escalação do Brasil contra a Sérvia.

Ao contrário das duas primeiras atividades em Doha, em que os repórteres estiveram presentes no CT, Tite fechou os portões e não permitiu a entrada de ninguém além do staff brasileiro. Antes, a imprensa conseguiu acompanhar o aquecimento dos jogadores.

Na ocasião, uma pessoa que visitava o CT conseguiu capturar a imagem de Vini Júnior entre os que devem iniciar contra a Sérvia.

Legenda: Atacante do Real Madrid deve ser titular ao lado de Raphinha e Richarlison no ataque brasileiro Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Apesar do suspense para esconder o jogo dos sérvios, o treinador já monta o esquema brasileiro com utilização de dois pontas, além de Neymar. Os prováveis 11 titulares contam com trio Vini Jr., Raphinha e Richarlison.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

Antes da estreia, a Seleção Brasileira ainda realiza a última atividade na quarta-feira (23). Depois disso, os jogadores se concentram para o confronto diante da Sérvia, no estádio Lusail.