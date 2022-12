Tite e Danilo ressaltam qualidade da Croácia, próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil faz, nesta quinta-feira (8), o último treino antes de enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Em coletiva de imprensa, o técnico Tite e o lateral-direito Danilo comentaram sobre os perigos do adversário e do momento da seleção brasileira. Além disso, rebateu críticas às dancinhas e falou da situação de Alex Sandro.

“A Croácia marcou cinco gols e sofreu dois até agora. Se não me engano, em seis participações na Copa chegou em uma final e teve três quartas. Tem jogadores do calibre do Modric, inúmeros jogadores como Kovacic, Perisic, Brozovic, habituados a grandes decisões. Vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da concentração e empenho. É um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras”, disse o jogador.

O técnico do Brasil também avaliou a seleção croata e ressaltou a força da atual vice-campeã do mundo.

“Há, sim, uma qualidade técnica individual, uma qualidade técnica coletiva, resiliência e persistência. Eu fico com o foco de repetir padrões de atuação na seleção. Reconhecer virtudes do adversário, mas se nós repetirmos um padrão, fazermos um jogo de excelência. E aí, quem for melhor, poder passar”, pontuou Tite.

Tite também falou sobre o lateral-esquerdo Alex Sandro, que sofreu uma lesão no quadril durante o jogo contra a Suíça, na fase de grupos.

“Ele vai treinar de tarde para ver a disponibilidade para ir ao jogo. A tendência é a não participação, porque não há um trabalho muito forte ainda. São lesões diferentes. Eu tenho que ver com o departamento médico e físico essa situação. É diferente do Neymar, mas vai depender de hoje à tarde se estará disponível ou não.

O técnico da seleção ainda falou sobre a união com o grupo de jogadores. Ele ainda relembrou do jogo contra a Coreia do Sul, em que comemorou um dos gols do Brasil junto com os atletas, fazendo a dança do pombo.

“É uma conexão com a geração jovem. Eu tenho 61 anos, uma conexão com atletas que podem ser quase que meus netos. Eu gero uma conexão com eles. Entre a equipe que eu trabalho, quem verdadeiramente me conhece, e os outros que não me conhecem, eu vou dar valor a ela (minha equipe). Se tiver que dançar, vou dançar. De uma forma bem sútil, pedi para que me escondessem (risos). Não é o meu perfil. O quadro, quando se pinta, é do atleta. Eu não posso pintar o quadro maior... São os atletas, mas participar dela, sim. Eu tenho que treinar mais, seu pescoço duro, o braço não vai (risos)”, disse o técnico.

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (9), quando enfrenta a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será ao meio-dia, no Estádio Lusail, em Doha.