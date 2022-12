Thiago Silva responde críticas ao time brasileiro e avalia jogadores da Coreia do Sul

O zagueiro Thiago Silva foi quem conversou, neste domingo (4), com a imprensa na véspera da partida contra a Coreia do Sul. O capitão brasileiro fez questão de destacar a concentração do elenco no Mundial e analisou o time coreano para a decisão pelas oitavas de final.

O debate por parte da imprensa e de torcedores sobre a decisão de Tite utilizar time alternativo contra Camarões, foi tema de uma das perguntas feitas na coletiva. O zagueiro pondetou que a equipe está focada dentro da s quatro linhas.

Thiago Silva Zagueiro da Seleção Brasileira "Primeiramente, acho que temos que analisar as coisas que fazemos dentro de campo. Estamos aqui para responder esse tipo de situação. A parte extracampo, cara, é difícil falar. Eu não me permito falar o que cada um faz fora de campo. Foi uma pequena folga, e eu fui um dos responsáveis de pedir esse tempo", observou Thiago Silva.

Na sequência da resposta, o camisa 3 do Brasil lembrou a importância da família estar próximo dos atletas no Catar. No objetivo que conquistar a sexta estrela, o capitão recaptulou a impotância desse contato no Mundial.

"A gente fica procurando um tipo de problema. Eu não vejo problema algum. Esses momentos fortalecem a gente também, estar com os familiares, pessoas que gostamos, é daí que vem a força. Se querem atrapalhar, sinto muito, estamos cientes do que temos como objetivo", ponderou o jogador.

RESPEITO AO ADVERSÁRIO

Para além do debate interno, o zagueiro do Chelsea observou os adversários das oitavas de final. Thiago Silva ressaltou o respeito diante da seleção asiática e destacou o futebol de Son, que foi decisivo contra Portugal, no jogo pela fase de grupos.

Thiago Silva Capitão da Seleção Brasileira "Em termos de nome fica difícil, mas sabemos que são jogadores que jogam em alto nível. O Son está comigo em Londres, o meio-campista tem qualidade de passe, entre outros que são muito bons, especialmente no contra-ataque. No segundo gol tinha só o Son indo com a bola, e o outro jogador vindo de trás, dando linha de passe", analisou o defensor.

Thiago Silva lembrou ainda do confronto recente entre as seleções. Em junho deste ano, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 1, em amistoso que aconteceu em Seul. Apesar do placar, o atleta sinalizou paraa qualidade técnica do time treinado por Paulo Bento.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam às 16h, de segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto acontece no estádio 974, em Doha, e o vencedor enfrenta quem passar de Croácia e Japão.