Thiago Silva é escolhido como capitão da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo

O experiente zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, foi escolhido como o capitão da Seleção Brasileira para a partida contra a Sérvia nesta quinta-feira (24), que marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ainda não houve confirmação se o jogador também estará com a braçadeira de capitão nas outras partidas do Brasil no Mundial ou se haverá um rodízio entre alguns jogadores.

Thiago Silva atualmente defende o Chelsea, da Inglaterra. O zagueiro irá disputar a sua quarta Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira: 2010, 2014, 2018 e 2022. Além de ser titular absoluto da equipe de Tite e um dos jogadores mais experientes do grupo convocado para o Mundial, Thiago é também um dos jogadores que há mais tempo defende a Amarelinha. Essas características o credenciaram para assumir a braçadeira.

CAMINHO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo. Ao lado da Seleção Brasileira estão a Sérvia, a Suíça e Camarões. A estreia do Brasil será contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16h de Brasília. A segunda partida acontece na segunda-feira (28), diante da Suíça, às 13h de Brasília. A Seleção Brasileira encerra sua participação na fase de grupos do Mundial do Catar na sexta-feira (2), contra a seleção de Camarões.