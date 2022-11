Thiago Silva diz viver melhor momento na carreira e revela expectativa para estreia

O capitão da Seleção Brasileira, Thiago Silva, foi quem cedeu a última entrevista nesta quarta-feira (23), antes do confronto diante da Sérvia. O jogador destacou a expectativa e o sonho que o elenco brasileiro nutre na busca pelo hexacampeonato no Catar.

Caso entre em campo todos os jogos da primeira fase com a faixa de capitão, Thiago Silva pode alcançar os feitos de Cafu e Dunga e se torna o atleta do Brasil a utilizar, mais vezes, a braçadeira em Mundiais. Os ex-jogadores vestiram ela em 11 oportunidades, já o capitão de Tite tem três jogos a menos.

Thiago Silva capitão da Seleção Brasileira "Sempre estive bem preparado para todas as situações. O momento agora é especial. Agradeço a confiança da comissão técnica. Estou motivado. Sabemos que é uma competição de tiro curto. E da dificuldade de empatar o primeiro jogo e ir para o outro com pressão extra, nervosismo. Estamos bem equilibrados para fazer uma boa estreia", ponderou Thiago Silva.

MAIS EXPERIENTE

Aos 38 anos, um dos mais experientes do elenco no Catar, o zagueiro diz estar mais preparado para o momento. De acordo com ele, é preciso "bater a cara" para compreender certas situações e aprender.

"Enquanto não se arrebentar, não aprende. Sou um cara bem melhor preparado para esse momento, tranquilo e à vontade com a confiança de todos. Isso mostra como sou respeitoso com eles. Estou tranquilo nesse momento. A melhor versão do Thiago Silva. É um dos melhores momentos da minha carreira", assegura o camisa 3.

Em sua estreia em Mundiais, na África, Thiago era reserva do time de Dunga. No Brasil, em 2014, ele foi capitão em todos os jogos da Seleção Brasileira. Já no Mundial seguinte, na Rússia, o jogador fez parte do rodízio que Tite promoveu com a braçadeira na equipe.