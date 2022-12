Terceiro jornalista tem morte confirmada durante Copa do Mundo do Catar

A Copa do Catar teve sua terceira morte de jornalista confirmada nesta terça-feira (13), após a confirmação dos outros dois óbitos. O diretor do departamento técnico de transmissões da ITV Sport, Roger Peace, de 65 anos, faleceu no dia 21 de novembro, mas teve a informação divulgada apenas nesta semana.

O profissional da emissora lodrina tinha experiência em Copas do Mundo e era bastante respeitado entre os companheiros. Ao longo da carreira, Peace presenciou não apenas eventos esportivos mas ações relevantes no mundo.

“Temos notícias muito tristes para trazer daqui do Catar. Nosso diretor técnico, Roger Pearce, que estava aqui para cobrir sua oitava Copa do Mundo, infelizmente faleceu”, destacou o colega da vítima, Mark Pougatch.

TERCEIRA MORTE

As investigações para saber a causa da morte de Roger Peace já iniciaram em Doha. Antes do jornalista inglês, já haviam sido confirmados os óbitos do norte-americano Grant Whal, que sofreu um mal súbito após a partida entre Holanda e Argentina, e também o fotojornalista catari Khalid Al-Misslam.