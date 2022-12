Técnico da Croácia dá favoritismo ao Brasil no confronto das quartas mas afirma: 'não temos medo'

A Croácia chegou às quartas de final da Copa do Mundo do Catar e vai enfrentar o Brasil por uma vaga na semifinal da competição. O treinador dos croatas, Zlatko Dalic, falou sobre a expectativa do seu time para o duelo. Segundo o comandante, a Seleção Brasileira assusta e é favorita, mas não vai intimidar sua equipe.

"

Brasil é a mais forte e melhor seleção do torneio. Quando você olha os jogadores, a amplitude e a qualidade, é assustador. Temos um grande teste à nossa frente, um time competitivo e que tem tantos bons jogadores, precisaremos começar bem o jogo", afirmou.

O Brasil deu seu cartão de visita aos rivais depois da vitória maiúscula em cima da Coreia por 4x1. Mas, para o treinador croata, o confronto não pode intimidar seu time.

"Não temos nada a temer, precisaremos de muita fé e confiança, e buscar uma oportunidade. Queremos aproveitar, estamos jogando contra o Brasil numa Copa do Mundo. Mas, é claro, não desistiremos, vamos tentar descansar e nos preparar para dar nosso melhor", pontuou.

O treinador ainda ressaltou que sua Seleção, atual vice-campeã do mundo, não é nenhuma zebra nesse torneio e vai entrar em campo para mostrar seu futebol. "Queremos jogar uma boa partida. Vamos analisá-los muito bem e vamos conversar com os jogadores que atuam contra os brasileiros em seus clubes para saber como jogar melhor contra eles. Não será um jogo 50% / 50%, mas também não somos uma grande zebra. Nosso plano é jogar bem contra o Brasil", exaltou.

O confronto entre Brasil x Suíça acontece na próxima sexta (09) ás 12h.