Tchouaméni e Upamecano não participam de treino da França

O zagueiro Dayot Upamecano e o volante Aurélien Tchouaméni, dois titulares da seleção da França, não participaram do treino da equipe nesta segunda-feira, a dois dias do jogo contra o Marrocos pela semifinal da Copa do Mundo do Catar.

Tchouaménie Upamecano foram ao estádio Jassimbin-Hamad, o campo de treinamento dos 'Bleus', onde permaneceram na academia, informou a comissão técnica, sem dar mais detalhes.

Segundo o jornalL 'Équipe, o volante sofreu uma pancada na perna no jogo de sábado contra a Inglaterra, pelas quartas de final e o zagueiro está com dor de garganta.

Os outros 22 jogadores começaram a atividade com um aquecimento sob o comando do preparador físico Cyril Moine, durante os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

Duelos semifinais

A França enfrenta na quarta-feira o Marrocos no estádio Al-Bayt,em Al-Khor, pelas semifinais da Copa do Mundo. O outro finalista sairá do duelo entre Argentina e Croácia, que se enfrentam um dia antes no estádio Lusail.